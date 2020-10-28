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الأربعاء، 28-10-2020 05:00 م

عبيدات : نتوقع ارتفاع الإصابات بكورونا

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الوكيل الاخباري - اكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات،  أن الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا التي تجريها المملكة من افضل 50 دولة في العالم.
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ولفت إلى أن الوزارة تمتلك كوادر قادرة على معالجة مرضى الفيروس، منوها إلى عدم وجود أية مشكلة فيما يتعلق بتشخيص الفيروس.

وقال عبيدات إن رقم إصابات كورونا في الأردن أمس كان كبيرا، ولكنه بالنسبة لعدد الفحصوصات كانت نسبة الإصابات ثابتة.

وأضاف عبيدات، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن الأردن يتحسب الآن لوجود عدد أكبر من الإصابات، لذلك يعمل على زيادة عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا.

وأوضح أن الأردن يتملك عدد أجهزة تنفس أكثر بكثير من عدد الأسرة المخصصة لعلاج مرضى كورونا، مؤكدا انه فيما يتعلق بأجهزة التنفس فإن الوضع جيد وغير مخيف.

 




 

 


 

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