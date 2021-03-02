عبيدات يتوقع ارتفاع اصابات كورونا ويوضح حول حظر الجمعة

الوكيل الاخباري- مجدي الباطية -

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قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ان أعداد الاصابات في الأسبوع الأخير ارتفعت، كما ارتفعت نسبة الفحوصات الايجابيةواضاف عبيدات في مؤتمر صحفي برئاسة الوزراء ان وزارة الصحة قامت بدراسة وبائية احصائية بيّنت أن أعداد الاصابات متوقعة، ويمكن أن ترتفع أكثر قليلا خلال الأيام القادمة، لكن نتمنى بالجهود التي تبذلها الحكومة والتزام المواطنين والمنشآت أن تكون الاصابات أقل ويتحسن الوضع الوبائي.ولفت عبيدات ان الدراسة بيّنت ان حظر يوم الجمعة قلل نسبة الاصابات بنسبة 37% والوفيات 35%، وبيّنت الدراسة أن صلاة الجمعة تجعل النسبة 50%ولفت عبيدات ان هامش الخطأ في الدراسة ليس كبيرا، والدراسة تعتمد على حركة المواطنين يوم الجمعة ونسبة المخالطين للمصابين