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الجمعة، 25-03-2022 04:36 م

عجلون: أمطار آذار تحسن جودة الموسم المطري

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الوكيل الإخباري - ساهمت الأمطار والثلوج الأخيرة التي هطلت على محافظة عجلون، في تحسن جودة الموسم المطري وتزويد سد كفرنجة بكميات مياه إضافية بما يضمن تدفق مياهها عبر القنوات لري المزروعات والأشجار في المساحات الزراعية المروية واستمرار جريان الأودية خلال أشهر الصيف.

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وأكد عدد من المزارعين، أن أمطار شهر آذار زادت تفاؤلهم وذلك لتأثيرها الايجابي على جميع أنواع المزروعات وبخاصة البعلية منها، مشيرين إلى أن الكثير من الينابيع ستشكل مصدراً رافداً لرفع منسوب المياه ويمهد لسجاد اخضر.


وأشار المزارع ابراهيم شعبان إلى أن الكميات التي هطلت مؤخرا، تمهد لتفجر الينابيع وتحسين مستوى المخزون المائي وارتفاع نسبة الرطوبة في التربة وتوفير المراعي الجيدة الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف العبء عن مربي الثروة الحيوانية.


بدوره، قال عضو جمعية نسمة شوق السياحية محمد البعول، إن الأمطار تبشر بموسم خير وكميات المياه في الأودية وتفجر الينابيع مما يساهم بتشجيع السياحة الداخلية للتمتع بأجواء الربيع وشلالات المياه والأدوية والمشاريع السياحية.


وقال مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي، إن كميات الأمطار التي هطلت تبشر بموسم جيد يمهد لبساط أخضر وتوفير مراعي طبيعية لأصحاب الثروة الحيوانية.

 

وبيّن أن معدل كميات الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين بلغت 4.74 ملم، داعياً إلى استغلال مشاريع الحصاد المائي في المنازل وعمل الآبار لتخزين المياه لاستغلالها للشرب والزراعة خاصة خلال الصيف الذي غالباً ما يشهد طلباً متزايداً على المياه.

 




 

 


 

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