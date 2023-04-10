عجلون: الصناعة والتجارة تحرر 30 مخالفة منذ بداية رمضان

الوكيل الإخباري - حررت مديرية الصناعة والتجارة في محافظة عجلون منذ بداية شهر رمضان المبارك 30 مخالفة لمحلات تجارية.

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وقال مدير مديرية الصناعة المهندس ماجد حداد، إن المديرية تنفذ من خلال كوادرها الرقابية الميدانية جولات مستمرة، للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية وإعلان التسعيرة، خاصة محلات الألبسة والأحذية والحلويات والمطاعم والمحال التجارية.



وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة في الثلث الأخير من رمضان، كونه يشهد حركة شرائية نشطة من قبل المواطنين لشراء مستلزمات العيد، للحد من الاحتكار أو استغلال التجار هذه الفترة لرفع الأسعار.



ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالسقوف السعرية وعدم التزام التجار فيها، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل معها بشكل فوري.