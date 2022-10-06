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الخميس، 06-10-2022 10:21 م

عجلون : انطلاق فعاليات مؤتمر البعد الثقافي والسياحي والتاريخي

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الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الخميس، في قاعة الشهيد محمد العزام بكلية عجلون الجامعية، فعاليات مؤتمر البعد الثقافي والسياحي والتاريخي بتنظيم من ملتقى الشفا الثقافي، بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون وبدعم من وزارة الثقافة.

وأكد أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري الذي رعى فعاليات المؤتمر، مندوبا عن وزيرة الثقافة، أهمية عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات التي تعزز الفعل الثقافي، مشيرا إلى أن محافظة عجلون من المحافظات التي تركز على التنوع الثقافي وتسلط الضوء على المحتوى الثقافي والتاريخي والسياحي والديني والحضاري والعلمي واستقطاب الطاقات المتنوعة.

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