عجلون : تواصل فعاليات رمضانيات بعروض وكرنفالات متنوعة



الوكيل الاخباري - تواصلت اليوم في محافظة عجلون فعاليات رمضانيات ثالث أيام عيد الفطر، والتي اشتملت على كرنفالات أطفال متنوعة ومسابقات، وسط حضور من مختلف أبناء المجتمع، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنتديات.



وقال مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، إن الفعاليات اشتملت على كرنفالات أطفال ومسابقات قدمتها رغد فوزي، إضافة إلى حفل غنائي للفنان أحمد عبنده وعرض مسرحي قدمه اياد الشطناوي وعرض فلكلوري تراثي قدمته فرقة جمعية شباب الرمثا للثقافة والفنون.

اضافة اعلان