عجلون: غرفة عمليات لاستقبال الملاحظات بخصوص كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال محافظ عجلون سلمان النجادا، إن لجنة الأوبئة في المحافظة وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، افتتحت غرفة عمليات رئيسية لاستقبال ملاحظات المواطنين فيما يتعلق بفيروس كوورنا.وبين النجادا لـ(بترا) اليوم الأربعاء، أن افتتاح الغرفة جاء نظراً لتداعيات الحالة الوبائية وزيادة أعداد الإصابات وحفاظا على سلامة المواطنين، مشيراً إلى أن الغرفة تتلقى الاتصالات والملاحظات المتعقلة بكورونا على مدار الساعة من أجل التعامل معها بالسرعة القصوى والسيطرة على أماكن ظهور الإصابات ومنع انتشار العدوى للآخرين.ودعا المواطنين إلى الاتصال على الرقم المجاني 6420805 -02 للإبلاغ عن أي إصابات بالفيروس أو حالات اشتباه لمخالطين أو مجاورين لمصابين، موضحاً أن لجنة السلامة العامة في المحافظة، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية تقوم بتنفذ جولات رقابية ميدانية مكثفة من أجل التأكد من التزام المؤسسات والأفراد بإجراءات السلامة العامة.وأكد أهمية الالتزام بأوامر الدفاع والإجراءات الصحية والاحترازية ومنها التباعد ولبس الكمامات والقفازات واستخدام مواد التعقيم للحد من انتشار الفيروس.