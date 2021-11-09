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الثلاثاء، 09-11-2021 07:25 م

عجلون: لقاء حواري يستعرض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - نظمت جامعة عجلون الوطنية، اليوم الثلاثاء، لقاءً حوارياً لاستعراض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وأبرز مستجداته.

وأكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور محمود الروسان أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بجهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، كون قانون الضمان الاجتماعي يُعنى بكل إنسان وعامل على أرض المملكة.

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