تدريب معان: التسجيل للدفعة التدريبية 25 مستمر حتى نهاية الشهر الجاري



الوكيل الاخباري - أعلن معهد تدريب معان التابع للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، أن التسجيل للدفعة التدريبية 25 لا زال مستمرا لنهاية شهر تشرين الأول الحالي.



وقال مدير المعهد عمر العوض لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن الدفعة التدريبية 25 ، والتي ستبدأ خلال شهر تشرين الثاني المقبل، تشمل التدريب على 5 تخصصات مهنية، هي كهربائي سيارات، تمديدات صحية، تكييف وتبريد، دهان وتركيب قواطع جبصية إلى جانب تمديدات كهرباء منازل .

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