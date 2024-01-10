عجلون: ندوة حول مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي

الوكيل الاخباري - نظم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، بالتعاون مع كلية عجلون الجامعية، الثلاثاء، في قاعة الشهيد محمد العزام بالكلية، ندوة بعنوان:"مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي" للحديث حول قانوني الأحزاب والإنتخابات.

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وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الأجتماعي الأردني، العين جميل النمري، إن تحزيب الحياة السياسة والبرلمانية جاء ضمن توجهات الدولة الأردنية في مئويتها الثانية لتشكيل حكومات ونواب على أساس حزبي وتخريج الكفاءات والقيادات للإنخراط في الأحزاب السياسية بالأردن.