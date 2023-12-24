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الأحد، 24-12-2023 09:55 م

عجلون: الأمطار تكشف اختلالات في البنية التحتية

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الوكل الاخباري - طالب عدد من المواطنين في محافظة عجلون الجهات ذات الاختصاص بمعالجة المشاكل والاختلالات التي تلحق بالبنية التحتية نتيجة التساقط الغزير للامطار .

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وأشاروا إلى أن الأمطار كشفت عيوب في البنية التحتية وعدم استيعاب عبارات صرف المياه لكميات الهطول الأمر الذي تسبب بحدوث الفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الشوارع العامة مما أعاق حركة السير.


وقال المواطن محمد حمد البعول، إن مركبته تعرضت للإنزلاق على طريق عين جنا، بسبب انهيارات الأتربة وتراكم الحجارة ما عرض حياته ومركبته للخطر الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تتكرر خلال فصل الشتاء.


وبين المواطن جعفر المومني، وهو أحد قاطني منطقة عبين أن مشكلة تجمع مياه الأمطار قديمة جديدة، والمعاناة منها مستمرة مع غياب الحلول من قبل المعنيين وخاصة عند الإشارة التي تعتبر طريقا حيويا ما بين عجلون وإربد.


بدوره أكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، أن هناك متابعات مستمرة للمشاكل و التحديات التي تواجه المواطنين خلال المنخفضات الجوية و التواصل مع الجهات المعنية من أجل العمل على إيجاد آلية لحلها، مبينا أن جميع الدوائر الرسمية على جاهزية للتعامل مع تطورات الحالة الجوية والتيسير على المواطنين.


وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن مجلس المحافظة خصص مبالغ نقدية من الموازنة لما يسمى بعناصر السلامة المرورية و أعمال الصيانة الروتينية بمبلغ 250 ألف دينار، مشيرا إلى أن الشوارع والعبارات من اختصاص مديرية الأشغال العامة والعمل متوقف على الميزانية المتوفرة.


 




 

 


 

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