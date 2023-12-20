حوارية في الرصيفة حول دور الأحزاب وغزة الصمود

الوكيل الاخباري - نظم حزب الائتلاف الوطني فرع لواء الرصيفة، اليوم الأربعاء، في قاعة الحزب جلسة حوارية تحت عنوان: "دور الأحزاب وغزة الصمود"، ضمن النشاط الحزبي لدعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العداون الصهيوني على قطاع غزة وبمشاركة عدد من الشخصيات الحزبية وحضور عدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة والمهتمين بالشأن الحزبي.



وتحدث رئيس فرع الحزب محمود الصالح حول ما يرتكبه الصهاينة من جرائم حرب ضد المدنيين في غزة والتي وصلت لتسجيل اكثر من 20 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة لإصابة أكثر من 50 ألف فلسطيني وتشريد مليون ونصف ونزوحهم عن أماكن سكنهم وتدمير البنية التحتية في كل مكان في القطاع، مشيرا الى الموقف الأردني منذ اليوم الأول بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعيدين العربي والعالمي لفضح هذه الجرائم والعمل على إيقاف هذا العدوان وإيصال الرواية العربية الفلسطينية الحقيقة وضرب الرواية الإسرائيلية المزيفة، الأمر الذي تحقق وبشكل سريع نتيجة لحنكة جلالة الملك وقوته وتأثيره في جميع المحافل.

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