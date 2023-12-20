الخميس 21-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الجيش ينشر ملخصاً لجهود القوات المسلحة الإغاثية والإنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

صحيفة عبرية: زلزال سياسي سيضرب "إسرائيل" بعد حرب غزة

تصريح هام من الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة وتكاليف الاقتراض

مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن غزة للمرة الخامسة

وصول أول قافلة مساعدات أردنية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الخارجية الأميركية: ملتزمون مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا بإقامة دولة فلسطينية

الدويري: لهذه الأسباب يصعد جيش الاحتلال قصفه وعملياته في غزة

الامن العام : وفاة شخص اثر تسرب غاز داخل مخبز

تفاصيل صفقة تبادل الاسرى المطروحة من الاحتلال للمقاومة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

عاجل

الجيش ينشر ملخصاً لجهود القوات المسلحة الإغاثية والإنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء، 20-12-2023 11:53 م

حوارية في الرصيفة حول دور الأحزاب وغزة الصمود

طوفان-غزة-قصف-دخان-كثيف100-3


 الوكيل الاخباري - نظم حزب الائتلاف الوطني فرع لواء الرصيفة، اليوم الأربعاء، في قاعة الحزب جلسة حوارية تحت عنوان: "دور الأحزاب وغزة الصمود"، ضمن النشاط الحزبي لدعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العداون الصهيوني على قطاع غزة وبمشاركة عدد من الشخصيات الحزبية وحضور عدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة والمهتمين بالشأن الحزبي.

وتحدث رئيس فرع الحزب محمود الصالح حول ما يرتكبه الصهاينة من جرائم حرب ضد المدنيين في غزة والتي وصلت لتسجيل اكثر من 20 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة لإصابة أكثر من 50 ألف فلسطيني وتشريد مليون ونصف ونزوحهم عن أماكن سكنهم وتدمير البنية التحتية في كل مكان في القطاع، مشيرا الى الموقف الأردني منذ اليوم الأول بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعيدين العربي والعالمي لفضح هذه الجرائم والعمل على إيقاف هذا العدوان وإيصال الرواية العربية الفلسطينية الحقيقة وضرب الرواية الإسرائيلية المزيفة، الأمر الذي تحقق وبشكل سريع نتيجة لحنكة جلالة الملك وقوته وتأثيره في جميع المحافل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6383871204008660511

الجيش ينشر ملخصاً لجهود القوات المسلحة الإغاثية والإنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

1220231118104170950341

بني مصطفى تشارك في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

63838680851364027443-1736x1157

وصول أول قافلة مساعدات أردنية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الدفاع المدني 4

الامن العام : وفاة شخص اثر تسرب غاز داخل مخبز

9202328183553965300210

إيعاز من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

12202319185145560025254

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

أخبار متعلقة
1220237224331907087609

بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

1

ورشة عمل لمراجعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية عمل الاطفال

0

في مبادرة تعزز التزامه تجاه المجتمع: حزب الاتحاد الوطني الأردني ينظم يوماً طبياً مجانياً في القويسمة

222

ختام ورشة عن العنف المبني على النوع الاجتماعي

333

"البحوث الزراعية": أتمتة المدارس الحقلية ينعكس إيجاباً على المزارعين

0

حزب الاتحاد الوطني الأردني يعقد ندوة بارزة في الكرك حول دور الأردن في أحداث غزة