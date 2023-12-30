السبت 30-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الملك يعزي عشيرتي أبو طالب والدباس

الميثاق الوطني يشيد بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

وزير الطاقة يتفقد أعمال الحفر في حقل حمزة بالأزرق

شيوخ ووجهاء عشائر السلط والزغول: الملك يتحدث بصوت الحق

المقاومة تستهدف قوة راجلة بكمين في حي التفاح بغزة

​ الملك يعزي عشيرة الرواشدة

كيف كانت مكاسب ومخاسر أثرياء العالم في 2023 ؟ .. ارقام بالمليارات

فتح جميع التحويلات على الطريق السريع الخلفي وجسر وادي اليتمّ في العقبة

لقاءان في عجلون يبحثان تعزيز العمل التطوعي ودعم ذوي الإعاقة

مشاجرة في عمان والامن العام يتدخل

عاجل

المقاومة تستهدف قوة راجلة بكمين في حي التفاح بغزة

السبت، 30-12-2023 06:23 م

لقاءان في عجلون يبحثان تعزيز العمل التطوعي ودعم ذوي الإعاقة

1220232618850152500561


الوكيل الاخباري – نظم اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة عجلون، اليوم السبت، لقاء لمناقشة دور العمل النيابي في تعزيز العمل التطوعي والتنمية.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب الدكتور بلال المومني، إن العمل التطوعي من أهم الوسائل للنهوض بالمجتمع وتنميته، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد في تقديم العون والمساعدة للمجتمع المحلي.

وبحث لقاء عقد في محافظة عجلون اليوم السبت، دور الجمعيات الخيرية بدعم ذوي الإعاقة وإدماجهم في أنشطتها وبرامجها لتعزيز دورهم المجتمعي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202326202327963323755

الملك يعزي عشيرتي أبو طالب والدباس

2

الميثاق الوطني يشيد بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

111

وزير الطاقة يتفقد أعمال الحفر في حقل حمزة بالأزرق

1

شيوخ ووجهاء عشائر السلط والزغول: الملك يتحدث بصوت الحق

12202326202327963323755

​ الملك يعزي عشيرة الرواشدة

222

فتح جميع التحويلات على الطريق السريع الخلفي وجسر وادي اليتمّ في العقبة

أخبار متعلقة
201806020940254025

الدكتور المومني: الموقف الأردني بقيادة الملك الأقوى عربياً للدفاع عن القدس

image

عجلون: الأمطار تكشف اختلالات في البنية التحتية

WhatsApp Image 2023-12-22 at 7.42.43 AM

توقف استقبال زوار تلفريك عجلون السبت بسبب الظروف الجوية

1

الأمير راشد يشرف على تجهيز ووداع طائرة مساعدات للأهل في غزة

0L5A0210

عجلون: 415 مستفيدا من برامج التدريب المهني

1174320863

عجلون: الأمطار تنعش الموسم الزراعي