لقاءان في عجلون يبحثان تعزيز العمل التطوعي ودعم ذوي الإعاقة

الوكيل الاخباري – نظم اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة عجلون، اليوم السبت، لقاء لمناقشة دور العمل النيابي في تعزيز العمل التطوعي والتنمية.

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وقال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب الدكتور بلال المومني، إن العمل التطوعي من أهم الوسائل للنهوض بالمجتمع وتنميته، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد في تقديم العون والمساعدة للمجتمع المحلي.



وبحث لقاء عقد في محافظة عجلون اليوم السبت، دور الجمعيات الخيرية بدعم ذوي الإعاقة وإدماجهم في أنشطتها وبرامجها لتعزيز دورهم المجتمعي.