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الجمعة، 31-12-2021 03:52 م

"عداؤو الأمن العام" يختتمون العام 2021 بحصد الذهب في عجمان - صور

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الوكيل الاخباري - واصل رياضيو الأمن العام تألقهم في العام 2021 ليختموا العام بإنجاز دولي جديد.

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وحصد عداؤو فريق الأمن العام الذهب في سباق نصف ماراثون عجمان، الذي اختتمت منافساته الجمعة في دولة الامارات العربية المتحدة.

 

وخطف نشامى الأمن العام الأضواء بتحقيقهم (6) ميداليات ذهبية وسط مشاركة اكثر من (1500) عداء وعداءة يمثلون (20) دولة.

وفازت عداءة الأمن العام ناهدة البوات بذهبية سباق (10) كم، لتظهر حضوراً نسوياً مميزاً في البطولة إلى جانب زملائها في الفريق الذين واصلوا تميزهم في المنافسات المحلية والدولية كافة. 

وجاءت النتائج الفنية للاعبين على النحو الآتي :

١- ذهبية سباق (10) كم عن طريق العداء احمد محيسن وبزمن قدره ثلاثون دقيقة واربع وثلاثون ثانية (30:34) .

٢- ذهبية سباق (5) كم عن طريق العداء سعد سلامة وبزمن قدره خمس عشرة دقيقة وثلاث عشرة ثانية (15:13) .

٣- ذهبية سباق (21) كم كراسي متحركة عن طريق العداء علي السوالمة وبزمن قدره ساعة وعشر دقائق واحدى عشرة ثانية (1:10:11) .

٤- ذهبية سباق (10) كم إعاقة بصرية عن طريق العداء نبيل المقابلة ومرافقه العداء رأفت الزبون وبزمن قدره خمس وثلاثون دقيقة واحدى وثلاثون ثانية (35:31).

٥- ذهبية سباق (10) كم عن طريق العداءة ناهدة البوات وبزمن قدره اثنان واربعون دقيقة وست وعشرون ثانية (42:26) .

٦- ذهبية سباق (21) كم فئة تحت (30) عاما عن طريق العداءة صبرية المرادات وبزمن قدره ساعة وخمس وثلاثون دقيقة وثماني ثواني (1:35:08) .

وشاركت مديرية الامن العام في البطولة بوفد ترأسه العميد سمير الحديدي، وعضوية النقيب سلمان الدعجة، ومدرب الفريق النقيب هايل الرواحنة ، والملازم اول علي النوايسة، واللاعبون (الملازم ثاني رافت الزبون ، أحمد محيسن ، سعد سلامة ، نبيل المقابلة ، علي السوالمة ، ناهدة البوات ، صبرية المرادات).

 



 




 

 


 

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