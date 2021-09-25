عدد من جماهير جورج وسوف : اشترينا التذاكر ولم نتمكن دخول الحفل

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - اشتكى عدد من مشتري تذاكر حفل الفنان جورج وسوف في مهرجان جرش يوم أمس من عدم تمكنهم من حضور الحفل بسبب عدم وجود أماكن لهم واكتظاظ المدرج.

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وأشاروا بحسب رصد " الوكيل الإخباري " إلى أن منظمي المهرجان قالوا لهم أن يتابعوا مع إدارة المهرجان لاسترجاع سعر التذاكر لهم.



وكان قد شهد المدرج الجنوبي في جرش إقبالا كبيرا على حفل سلطان الطرب جورج وسوف، مساء أمس الجمعة بعد غيابه عن المهرجان استمر منذ عام 2003.

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