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موقع إلكتروني لعرض منتوجات لنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل

الخميس، 23-09-2021 10:05 ص

موقع إلكتروني لعرض منتوجات لنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل

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الوكيل الاخباري- أطلقت مديرية الأمن العام موقعا إلكترونيا لعرض منتوجات لنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل البالغ عددها 17 مركزا، وفق ما أفاد رئيس قسم الإنتاج في إدارة ومراكز الإصلاح والتأهيل في المديرية الرائد رائد السعودي الخميس.

وأوضح السعودي، إنه "سيتم خلال الشهر المقبل إطلاق خدمة الشراء والدفع الإلكتروني" لتسهيل شراء المنتوجات المعروضة، حيث "يستطيع أي شخص الدخول للموقع والاطلاع على منتوجات النزلاء".

شاركت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في عرض منتوجات النزلاء في مهرجان جرش في دورته الخامسة والثلاثين في معرض سمي "صنع بعزيمة"، الذي "يشمل حرف يدوية متنوعة مصنوعة من المعدن والخشب والفخار والرسم والطرق على النحاس" وفق السعودي.

وأشار إلى أن "العائد المادي من هذه المنتوجات يعود على النزلاء الذين صنعوا المنتوجات، إلى جانب تحسين وتطوير المشاغل الموجودة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل".

والمشاركة في مهرجان جرش "تهدف إلى إصلاح النزيل وتدريبه واكسابه حرفه يستطيع النزيل العمل بها بعد انقضاء فترة محكوميته"، على ما ذكر السعودي.

ورعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي يتزامن مع الاحتفالات بمرور 100 عام على تأسيس الدولة.

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