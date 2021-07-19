عرض وثيقة بمناسبة الذكرى الـ 70 لاستشهاد الملك عبدالله الأول

الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة بمناسبة الذكرى الـ70 لاستشهاد جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول بن الحسين - طيّب الله ثراه - والذي يصادف الـ 20 من تموز.

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وقال المركز في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الوثيقة هي افتتاحية مجلة الصريح القدسيّة، في عددها 111 الصادر بتاريخ 21 تموز 1951، يرثي فيها رئيس تحرير المجلة هاشم السبع، جلالة الملك عبد الله الأول طيّب الله ثراه، حيث عمد الكاتب للتذكير بالنسب الهاشمي الشريف للفقيد، وإلى العلاقة التاريخية الوطيدة التي تربط الهاشميين بالقدس، حيث استشهد الفقيد "بجوار قبر والده الشهيد" وعلى عتبات المسجد الأقصى.



وبين الكاتب دور الشهيد في تأسيس الدولة الأردنية، مستعرضاً مآثر الفقيد القومية والوطنية.

