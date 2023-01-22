عروض وتخـفيضات بالاستهلاكية المدنية اعتباراً من اليوم

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن عروض وتخفيضات تشمل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، اعتباراً من مساء اليوم الأحد ولغاية مساء يوم السبت الموافق 4/2/2023.



وتسعى المؤسسة من خلال هذه العروض لتوفير السلع الأساسية كافة التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة بعيداً عن الأهداف الربحية.



ودعت المؤسسة للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "فيسبوك" للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعارها.



كما نوهت إلى أنه أصبح بإمكان المواطنين الطلب من خلال المتجر الالكتروني www.jcsccshop.gov.jo والذي يشمل توصيلا مجانيا في حال كانت الطلبات تزيد عن 25 دينار لمحافظة عمّان فقط.

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