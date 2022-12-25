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الأحد، 25-12-2022 10:18 ص

استمرار دوام الاستهلاكية المدنية في 57 سوقاً - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن استمرار الدوام، اليوم الأحد، في 57 سوقاً لغاية الساعة 15:30.

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وبحسب المؤسسة فإن الفروع التي سيستمر دوامها هي "سوق عين غزال، سوق الجبيهة، سوق الجويدة، سوق سحاب، سوق مرج الحمام، سوق رأس العين، سوق البيادر، سوق ناعور، سوق إربد، سوق شرق إربد، سوق الحصن، سوق الكورة، سوق بني كنانة، سوق المزار الشمالي، سوق المشارع، سوق الشونة الشمالية، سوق الرمثا، سوق النعيمة، سوق الشجرة، سوق برقش، سوق المفرق، سوق الخالدية، سوق الرويشد، سوق الزعتري.

 

إضافة إلى سوق بلعما، سوق أم القطين، سوق عجلون، سوق عبين، سوق كفرنجة، سوق جرش، سوق زرقاء الأول، سوق زرقاء ثاني، سوق الرصيفة، سوق الظليل، سوق السلط، سوق الفحيص، سوق عين الباشا، سوق الشونة الجنوبية، سوق السرو، سوق الصبيحي، سوق مأدبا، سوق ذيبان، سوق غور الصافي، سوق القصر، سوق غور المزرعة، سوق مؤتة، سوق الطفيلة، سوق عين البيضا، سوق بصيرا، سوق معان، سوق مريغة، سوق وادي موسى، سوق العقبة، سوق القويرة، سوق بيت يافا، سوق كفر أسد، سوق الاشعري.



 




 

 


 

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