عشائر العتوم بجرش تحتفل بقرب زفاف ولي العهد

الوكيل الاخباري - أقامت عشائر العتوم بمحافظة جرش احتفالاً بعنوان " تعليلة فرح أردنية- نفرح بالحسين"بمناسبة قرب زفاف الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد.



وقال النائب زيد العتوم إننا نجدد العهد والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ونحتفل بهذه الليلة ونهديها إلى جلالته وجلالة الملكة رانيا وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي عهده، والشعب الأردني ونبارك لهم زفاف سموه



وأضاف النائب العتوم سلام لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي نجانا من كل عاديات الزمن وسلام على من مهد باسمه الفرح الحسين ونثر الطيب بفرحته بزواجه فصار فرحة وطن وسلام على وطن الأولياء والقديسين والرواد الذين تركوا لنا وطنا نكبر به ويكبر بكم.



وحضر الحفل جمع من الأعيان والنواب الحاليين والسابقين إضافة إلى عدد كبير من شخصيات عشائر العتوم والفعاليات الشعبية و الشبابية من مختلف محافظة جرش.

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