السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

عشائر العتوم بجرش تحتفل بقرب زفاف ولي العهد

العراق يعلن موعد بدء الربط الكهربائي مع الأردن

تأخير بمطارات بريطانية جراء خلل بالبوابات الإلكترونية

الجامعة العربية تؤكد ضرورة تضافر الجهود لإنقاذ المؤسسات السودانية

دورة بإربد حول التدريب البيئي والتغير المناخي

التعاون الخليجي يدين الاعتداء على منزل السفير الأردني بالخرطوم

البلقاء التطبيقية تشارك بمعرض التعليم الجامعي بالسعودية

تركيا تدخل فترة الصمت الانتخابي

ورشة حول إعادة التدوير بإربد

الشركس: العلاقات بين الأردن والعراق نموذج مميز بالمنطقة

السبت، 27-05-2023 09:45 م

عشائر العتوم بجرش تحتفل بقرب زفاف ولي العهد

5202327133154265083105


الوكيل الاخباري - أقامت عشائر العتوم بمحافظة جرش احتفالاً بعنوان " تعليلة فرح أردنية- نفرح بالحسين"بمناسبة قرب زفاف الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد.

وقال النائب زيد العتوم إننا نجدد العهد والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ونحتفل بهذه الليلة ونهديها إلى جلالته وجلالة الملكة رانيا وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي عهده، والشعب الأردني ونبارك لهم زفاف سموه

وأضاف النائب العتوم سلام لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي نجانا من كل عاديات الزمن وسلام على من مهد باسمه الفرح الحسين ونثر الطيب بفرحته بزواجه فصار فرحة وطن وسلام على وطن الأولياء والقديسين والرواد الذين تركوا لنا وطنا نكبر به ويكبر بكم.

وحضر الحفل جمع من الأعيان والنواب الحاليين والسابقين إضافة إلى عدد كبير من شخصيات عشائر العتوم والفعاليات الشعبية و الشبابية من مختلف محافظة جرش.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202215143831704312598

العراق يعلن موعد بدء الربط الكهربائي مع الأردن

w

دورة بإربد حول التدريب البيئي والتغير المناخي

5202321165611128645384

التعاون الخليجي يدين الاعتداء على منزل السفير الأردني بالخرطوم

520232373557793767315

البلقاء التطبيقية تشارك بمعرض التعليم الجامعي بالسعودية

520232316120890891429

ورشة حول إعادة التدوير بإربد

5202318162246707891908

الشركس: العلاقات بين الأردن والعراق نموذج مميز بالمنطقة

أخبار متعلقة
w

"الموكب الأحمر"... من أبرز مراسم حفل زفاف ولي العهد

4

تعليمات استخدام علم ولي العهد

www

إرادة ملكية بتحديد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بولي العهد

MVC-023F

قصر زهران يشهد حفل زفاف ملكي جديد

-27

الملكة تنشر تحضيرات من زفاف سمو الأمير الحسين

1684601734276

انطلاق معسكر الحماية في السرو