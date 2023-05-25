تعليمات استخدام علم ولي العهد

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، بتعليمات استعمال علم سمو ولي العهد، بمقتضى المادتين 4 و 5 من قانون الأعلام الأردنية رقم 7 لسنة 2004.



وتنص التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية، على أنه يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مقر اقامة سموه الخاص باستمرار، ليلاً ونهاراً، وأمام أو فوق مكتب سموه في الديوان الملكي الهاشمي، وينزل عن الديوان الملكي الهاشمي عند مغادرة سموه للموقع ويرفع العلم الأردني.



كما تحظر التعليمات أن يلامس طرف علم ولي العهد الأرض أو الماء أو موطئ القدم، ولا يجوز استخدام علم ولي العهد لأغراض الزينة وأنه لا يجوز رفع أكثر من علم من أعلام ولي العهد في مكان واحد.



وفي ما يلي نص التعليمات:





وتنص المادة الأولى من التعليمات، على تسميتها، بـ" تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم لسنة (2023) )

ويعمل بها من تاريخ في الجريدة الرسمي



فيما تنص المادة الثاني على تعريف عبارة (علم ولي العهد حيثما وردت في هذه التعليمات (علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم) بينما المادة، الثانية تنص على أنّ علم ولي العهد هو العلم الشخصي لسموه، ولا يرفع على مكان إلا إذا كان سموه موجوداً فيه او مقيماً به.



وتنص المادة الرابعة، على أنه يرفع علم ولي العهد على مقر إقامة سموه والديوان الملكي الهاشمي ووسائط النقل الخاصة بسموه وفي المخيم او المعسكر الملكي الخاص به.



أما المادة 5 فإنه وتنفيذاً لأحكام المادة (٤) من هذه التعليمات، تراعى الأوقات والاجراءات والترتيبات المبينة أدناه عند رفع علم ولي العهد وهي :



أ- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مقر اقامة سموه الخاص باستمرار، ليلاً ونهاراً.



ب- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مكتب سمو ولي العهد في الديوان الملكي الهاشمي.



ج- ينزل علم ولي العهد عن الديوان الملكي الهاشمي عند مغادرة ولي العهد الموقع ويرفع العلم الأردني.



د - يحظر أن يلامس طرف علم ولي العهد الأرض أو الماء أو موطئ القدم.



هـ- لا يجوز استخدام علم ولي العهد لأغراض الزينة.



و- لا يجوز رفع أكثر من علم من أعلام ولي العهد في مكان واحد.



ز- لا يجوز رفع علم ولي العهد فوق الفنادق أثناء السفر في الخارج.



ح- لا توجد مراسم خاصة لرفع علم ولي العهد.



ط لا يجوز وضع علم ولي العهد على اللباس العسكري لضباط وضباط صف وأفراد مجموعة أمن سموه.



ي - لا يرفع علم ولي العهد مع أعلام الدول الأجنبية. ك لا يجوز بأي حال تنكيس علم ولي العهد.



وتنص المادة 6 من التعليمات على أنه يراعى عند رفع علم ولي العهد ما يلي: -



أ- أن يكون في الجهة اليسرى من مكتب ولي العهد أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني الى يمين سموه عند جلوسه في مكتبه أو في صالة الاستقبال



ب- أن لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان المحددة له.



ج. أن يكون مرتفعا عن الأرض بمسافة لا تقل عن (١٥) سم.



في حين تنص المادة 7 من التعليمات على أنه تلغى تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم لسنة ۲۰۱٥ على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاها إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذه التعليمات.



والمادة 8 يصدر رئيس التشريفات الملكية القرارات اللازمة لتنفيذ .

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