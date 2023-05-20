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السبت، 20-05-2023 09:42 م

انطلاق معسكر الحماية في السرو

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الوكيل الاخباري - انطلقت في معسكر الحسين للشباب في السرو فعاليات "معسكر الحماية" الذي تنفذه مديرية المراكز الشبابية والكشافة في وزارة الشباب ضمن برنامج الحماية، بمشاركة 35 مشاركا ومشاركة.

وتضمنت فعاليات المعسكر، تدريبات حول رفع الوعي بالمفاهيم المرتبطة بالحماية لدى الشباب، وتعزيز المساحة الآمنة في المراكز الشبابية من خلال أنشطة تفاعلية تمكن الشباب من إيصال مفاهيم ومبادئ الحماية لمجتمعاتهم وتسليط الضوء على مفاهيم الدمج المجتمعي.

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