عطاء جديد من الحكومة لشراء 120 ألف طن شعير

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء كمية 120 ألف طن من الشعير.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة، إنه على من يرغب بالاشتراك مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينار غير مستردة.



وأشارت إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة 2 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 5-4-2022



وأكدت الوزارة على أنه يشترط إحضار الوثائق التالية عند الشراء وهي :-



صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.

صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ فض العروض.

صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.