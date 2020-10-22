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الخميس، 22-10-2020 10:48 ص

ببلاغ من رئيس الوزراء

عطلة رسمية بذكرى المولد النبوي الشريف الخميس القادم

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الوكيل الإخباري - قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الخميس المقبل، الثاني عشر من شهر ربيع الاول سنة 1442 هجرية الموافق للتاسع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 2020 ميلادية.

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واستثنى البلاغ الذي اصدره رئيس الوزراء بهذه المناسبة، الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلافا لذلك.


واحياء لهذه المناسبة العطرة، اكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الاسهام في ابراز هذه المناسبة الجليلة واظهارها بما يليق بها.

 

 

المصدر : بترا

 

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