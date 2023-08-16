علامات فساد الأغذية ومدة حفظ بقايا الطعام .. الغذاء والدواء تقدم ارشادات هامة للاردنيين في الطقس الحار

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



قدمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مجموعة من الإرشادات الهامة للأردنيين، بهدف الحفاظ على سلامة وجودة الغذاء خلال الصيف وارتفاع درجات الحرارة

التي تشهدها المملكة .



وأوضحت المؤسسة لـ " الوكيل الإخباري " أهم النقاط التي ينبغي اتباعها لضمان سلامة الغذاء وتجنب تدهور الحالة الصحية خلال الطقس الحار .



وبحسب المؤسسة، فإنه ينبغي الالتزام بالطرق المحددة على بطاقة بيان المادة الغذائية، حيث يجب تخزين المواد المبردة في درجة حرارة تتراوح من 2 إلى 5 درجات مئوية، فيما يجب تجميد المواد في درجة حرارة تتراوح من -15 إلى -18 درجة مئوية. وشددت المؤسسة على ضرورة مراقبة كفاءة أجهزة التبريد والتجميد وفحصها بشكل منتظم.



ونوهت المؤسسة ، على ضرورة تجنب شراء المواد الغذائية المعروضة خارج المنشآت الغذائية تحت أشعة الشمس ، واستهلاك المواد الغذائية سريعة التلف بعد شرائها خلال أقصر فترة ممكنة وعدم تأخير استهلاكها دون الاحتفاظ بها في ظروف حفظ ملائمة.



وحذرت من تناول الغذاء الذي تبدو عليه أي من علامات فساد الأغذية مثل انبعاث رائحة غير صحية او تغير اللون الطبيعي للطعام النيء او المطبوخ، اضافة الى الاغذية المتروكة خارج اجهزة التبريد.



وشددت على ضرورة عدم تناول بقايا الأطعمة المعدة في المنزل بعد انتهاء مدة الحفظ الموصى بها لحفظها في الثلاجة والتي تتراوح من يومين الى ثلاثة أيام تحت درجة حرارة ٢-٥ م شريطة عدم التسخين وإعادة التبريد أو العكس



واختتمت المؤسسة بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة بخصوص تداول ونقل المواد الغذائية بالاضافة لتأجيل شراء المواد الغذائية المبردة والمجمدة حتى نهاية عملية التسوق لتجنب ذوبانها واعادة تجميدها.

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بدوره اوضح استشاري الجهاز الهضمي الدكتور عمرو دياب أعراض الاصابة بالتسمم الغذائي والتي تتمثل بالام في البطن وغثيان واستفراغ واسههال وارتفاع بدرجات الحرارة



وحذر بحديث لـ "الوكيل الإخباري" من فساد مادة المايونيز في الوجبات الجاهزة وخاصة بحال طلبها عن طريق خدمة التوصيل داعياً الى التقليل من تناول الوجبات الجاهزة بالطقس الحار



واختتم على ضرورة تجنب تعريض الاطعمة لاكثر من درجة حرارة داخل الثلاجة وخارجها لان ذلك يتسبب بفسادها .