انطلاق مؤتمر العمل العربي "الدورة 50"

الوكيل الاخباري- انطلق اليوم السبت، مؤتمر العمل العربي "الدورة 50" الذي تعقده منظمة العمل العربية في العاصمة بغداد بمشاركة الأردن.

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وشارك بالمؤتمر الذي افتتح برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة ورؤساء نقابات عمالية أردنية.



وتستمر فعاليات المؤتمر حتى 4 أيار المقبل بمشاركة رؤساء وأعضاء وفود تضم ممثلين عن الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية.



وبحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، تأتي مشاركة الاتحاد بصفته ممثلا عن العمال ضمن وفد أردني برئاسة وزيرة العمل ناديا الروابدة، حيث يضم الوفد ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "عمال، أصحاب عمل، حكومة"، وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب.



وأشار البيان الى أنه تم انتخاب الفناطسة من قبل المنظمات العربية، نائبا لرئيس فريق العمال بالمؤتمر، الأمر الذي اعتبره الفناطسة تكريما للأردن وتقديرا لمكانتها في الحركة النقابية العمالية والعلاقات المميزة التي تجمع اتحاد عمال الأردن بالأشقاء العرب.



وقال الفناطسة، إن مشاركة اتحاد العمال ضمن وفد المملكة الأردنية الهاشمية يجسد الشراكة الاجتماعية التي تجمعنا مع الحكومة ومنظمات أصحاب العمل، ويعكس إيمان الاتحاد في ضرورة تنسيق الجهود مع جميع الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية، إلى جانب إبراز صورة الأردن ومشاركته الفاعلة بالمحافل العربية التي تهدف إلى دعم مسيرة العمل العربي المشترك ودفع عملية التنمية المستدامة في سائر البلدان العربية والنهوض بها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.



وأكد، أهمية المحاور التي سيناقشها المؤتمر والبنود المدرجة على جدول الأعمال ودورها في التوصل إلى حلول أوسع وفهم عميق للتحديات التي تواجه الأسواق العربية في ظل المتغيرات المتسارعة التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية والثورة الرقمية التي تؤثر على أنماط العمل المستحدثة وأساليب التوظيف الجديدة، معربا عن أمله بالاستفادة من مخرجات المؤتمر وتطبيقها في سوق العمل الأردني الأمر الذي يحمي الحقوق العمالية ويحميها من المتغيرات التي تلحق سوق العمل.