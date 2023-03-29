أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري - تشهد بعض أصناف الخضار والفواكه، اليوم الأربعاء، انخفاضا قليلا في أسعارها، بينما شهدت أصناف أخرى ارتفاعا في الأسعار، وفق ما جاء في التسعيرة الصادرة عن السوق المركزي التابع لأمانة عمان.



وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الأربعاء 2422.553 طن، توزعت على 1870.062 طن خضار، 313.08 طن فواكه، و239.411 طن ورقيات.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد على النحو التالي:



الفلفل الحلو (الفليفلة) من 100 إلى 120 قرش

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باذنجان أسود عجمي من 25 إلى 30 قرش

بصل ناشف من 35 إلى 40 قرش

بطاطا من 25 إلى 30 قرش

بندورة من 15 إلى 20 قرش

خيار من 35 إلى 45 قرش

الليمون من 70 إلى 80.