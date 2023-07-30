علان : سوق الذهب يعاود نشاطه بعد فترة من الركود

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



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أكد رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان ، أن سوق الذهب بدأ يعاود نشاطه بعد فترة من الركود، ولكن بمستوى أقل مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي .وقال علان لـ "الوكيل الإخباري" إن الاقبال على الذهب ارتفع من مستوى ( ضعيف الى متوسط ) تزامناً مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والبدء بالتحضير لحفلات الزفاف، متوقعاً أن يشتد الطلب خلال الايام القادمة .وتوقع علان أن تتجه أسعار الذهب محليا الى الارتفاع، مدفوعةً بقرار رفع الفدرالي الامريكي برفع الفائدة، واستمرار تأثير الحرب الروسية الاوكرانية على أسعار الذهب عالمياً .