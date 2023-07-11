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الثلاثاء، 11-07-2023 12:32 م

مع كثرة عمليات الاحتيال .. كيف تميز عيار المصاغ الذهبي 21 أم 18 ؟

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

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أكد نقيب محلات الصاغة والحلي، ربحي علان أن الذهب المتوافر في الأردن نقي وذو جودة عالية، حيث أن كل قطعة مدموغة برقم العيار.

وأشار علان في حديثه لـ "الوكيل الإخباري" إلى أنه بإمكان المواطن التمييز بين العيارات المختلفة بسهولة عن طريق النظر إلى الدمغة المختومة على المصاغ الذهبي. فعلى سبيل المثال، يحمل مصاغ ذهب عيار 24 مربعا يوضع فيه الرقم 1000 أو 24، ويحمل المصاغ عيار 21 الرقم 875 أو 21، أما المصاغ عيار 18 فيحمل الرقم 750 أو 18.

وحذر علان من الاعلانات المضللة التي يتم عرضها في بعض المحال، والتي تتضمن عرض مصاغ ذهبي من عيار ثقيل وبيع قطعة أخرى بعيار أو وزن مختلف. وأكد أنه من المستحيل تقديم عروض على الذهب في ظل تقلبات أسعار الذهب عالمياً والتي تنعكس بدورها على أسعار الذهب محلياً .

 




 

 


 

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