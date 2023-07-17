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الإثنين، 17-07-2023 12:30 م

المواصفات: فحص ودمغ أكثر من 16 طناً من المجوهرات خلال 6 أشهر

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الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس انّ كوادرها فحصت ودمغت خلال النّصف الأوّل من العام الحاليّ (16202) كغ من المصوغات المشغولة والسّبائك الذهبيّة والفضيّة المحليّة والمستوردة إلى المملكة.

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وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها، إنها فحصت ودمغت خلال الفترة المذكورة (3181) كغ من المصوغات الذّهبيّة المحليّة و (1935) كغ من المصوغات الذّهبيّة المستوردة، وفحصت (4454) كغ من السّبائك الذّهبيّة.

كما أوضح البيان أنّ المؤسسة تعاملت مع (4482) كغ من المصوغات الفضيّة و (2150) كغ من السّبائك الفضّية، في حين فحصت في مختبراتها أكثر من (7450) عيّنة ممثّلة لمصوغات وسبائك ذهبيّة وفضيّة.

وبيّنت إنّ كوادرها التفتيشيّة تواصل جولاتها على محال ومشاغل بيع وصياغة المجوهرات حيث تمّ زيارة (223) محل ومشغل للمصوغات في مختلف محافظات المملكة.

 




 

 


 

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