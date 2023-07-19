الأربعاء 19-07-2023
الوكيل الاخباري

العراق يوضح بشأن تراجع صادرات النفط إلى الأردن

الصفدي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول العام الهجري

خطة في المناطق الساخنة بعد تجدد حرائق بين جرش وعجلون

السيطرة الأولية على حريق غابات وادي الشام بين عجلون وجرش

توقيف صاحب محل في الرمثا يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق

الأردن مرشح لاستضافة بطولة العالم للمصارعة

نصيحة للمصريين بعدم الخروج للشارع .. لهذا السبب !

المجلس التمريضي يعقد الامتحان النصفي للرعاية الصحية الأولية

مدير الامن يقدم واجب العزاء بالرقيب موسى المصري

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث السير المروع

الأربعاء، 19-07-2023 03:58 م

علان : اقبال ضعيف على بيع الذهب من الأردنيين

222222


الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

اضافة اعلان

أكد نقيب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن اقبال المواطنين على بيع  مدخراتهم من الذهب تراجع بالنسبة لذات الفترة من العام السابق وما هو اقل من 10%  .

واضاف علان بحديثه لـ "الوكيل الإخباري" ان الاقبال على بيع وشراء الذهب من المواطنين ما دون المأمول في الفترة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وعزى الاسباب الى تدني الاوضاع الاقتصادية لدى المواطنين اضافة لارتفاع اسعار الذهب . 

وتوقع علان ازدياد اقبال المواطنين على شراء الذهب تزامناً مع بدء تحضير المواطنين لحفلات الزفاف  واعلان نتائج الثانوية العامة وعودة المغتربين والمناسبات الاخرى .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ف

خطة في المناطق الساخنة بعد تجدد حرائق بين جرش وعجلون

560d3f8c-36a9-48b5-829c-27e44c2dac3b

وزير الصحة يتفقد الخدمات الصحية في أربعة مستشفيات حكومية بالأغوار

main_image64b7d66034117

السيطرة الأولية على حريق غابات وادي الشام بين عجلون وجرش

256313_25_1647347147

توقيف صاحب محل في الرمثا يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق

6202326175357589022448

المجلس التمريضي يعقد الامتحان النصفي للرعاية الصحية الأولية

6202328125228981368275

مدير الامن يقدم واجب العزاء بالرقيب موسى المصري

أخبار متعلقة
720231411414804485696

المواصفات: فحص ودمغ أكثر من 16 طناً من المجوهرات خلال 6 أشهر

72023892335388585312

في التسعيرة الثانية.. ارتفاع أسعار الذهب بالأردن 40 قرشا

What-Is-HUID-Number-In-Gold-Jewelry-

مع كثرة عمليات الاحتيال .. كيف تميز عيار المصاغ الذهبي 21 أم 18 ؟

72023910645537201562

نقابة أصحاب محلات الذهب تحذر المواطنين من أسلوب احتيالي جديد