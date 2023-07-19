علان : اقبال ضعيف على بيع الذهب من الأردنيين

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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أكد نقيب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن اقبال المواطنين على بيع مدخراتهم من الذهب تراجع بالنسبة لذات الفترة من العام السابق وما هو اقل من 10% .



واضاف علان بحديثه لـ "الوكيل الإخباري" ان الاقبال على بيع وشراء الذهب من المواطنين ما دون المأمول في الفترة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وعزى الاسباب الى تدني الاوضاع الاقتصادية لدى المواطنين اضافة لارتفاع اسعار الذهب .



وتوقع علان ازدياد اقبال المواطنين على شراء الذهب تزامناً مع بدء تحضير المواطنين لحفلات الزفاف واعلان نتائج الثانوية العامة وعودة المغتربين والمناسبات الاخرى .