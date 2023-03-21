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الثلاثاء، 21-03-2023 01:54 م

على المعابر الحدودية.. تمرين لمواجهة الطوارئ الصحية بعد رمضان

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الوكيل الإخباري - نظّم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية تحضيرية لاختبار خطة الطوارئ الصحية على المعابر الحدودية المحدثة، بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة.

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وتهدف الورشة وفق بيان للمركز اليوم الثلاثاء إلى اختبار خطة الطوارئ الصحية المُحدّثة على مركز حدود جابر من خلال تمرين مكتبي تشارك فيه الجهات الوطنية ذات العلاقة في تنفيذ الخطة واختبارها.


وقالت رئيسة المركز الدكتورة رائدة القطب، إن هذا التدريب يعد من أهم فعاليات المركز التي ينفذها على المستوى الوطني في مجال الاستعداد المُبَكّر للطوارئ الصحية، ويعدّ من أهم أسباب النجاح في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر التي تهددها.

وأضافت، إن الورشة تستهدف رفع مستوى جاهزية واستعداد العاملين على المعابر الحدودية للتصدي للمخاطر الصحية والحدّ منها، مشيرة الى أنه سيجري اختبار هذه الخطة بناء على سيناريو يحاكي المخاطر التي يمكن التعرّض لها على المعابر الحدودية للمملكة، والتخطيط مستقبلا لأية مخاطر مشابهة.


وتناولت الورشة بناء سيناريو مقترح من قبل المشاركين بالتدريب لمواجهة حالات الطوارئ الصحية المستقبلية، والوقاية والحدّ من تفشي الأوبئة في المملكة، تمهيدا للتمرين المكتبي المتوقع تنفيذه بعد شهر رمضان المبارك على معبر حدود جابر بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة.


وتأتي هذه الورشة التدريبية التحضيرية استنادا لأهداف ومهام وصلاحيات المركز في تنسيق جهود الاستجابة للأوبئة والجوائح والتهديدات الصحية الأخرى وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية، ووضع خطط الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، وتدريب العاملين في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض السارية وتأهليهم من خلال توفير البرامج المهنية والأكاديمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليا وإقليميا ودوليا.


وتضمنت الورشة التي شاركت بها وزارات الداخلية والصحة والزراعة، ومديرية الأمن العام، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ودائرتا الجمارك والمخابرات العامة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمنظمة الدولية للهجرة، نظرة عامة على خطة الطوارئ الصحية على المعابر الحدودية، وتعريفا بالأدوار والمسؤوليات، وبناء سيناريوهات مقترحة للتمرين.

 




 

 


 

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