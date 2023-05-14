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الأحد، 14-05-2023 12:01 م

عمّان الأعلى والطفيلة الأقل .. 19.3 الف حالة طلاق في الأردن العام الماضي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت أرقام رسمية أنه سُجل في الأردن خلال العام الماضي ( 19 ألف و305 ) حالات طلاق في مختلف محافظات المملكة.

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ووفقاً للأرقام الرسمية التي رصدها "الوكيل الإخباري" فان أعلى عدد حالات طلاق سُجل في العاصمة عمّان ووصلت إلى 7215 حالة، وأقل حالات الطلاق سُجلت في محافظة الطفيلة بعدد 189 حالة.


وكشفت الأرقام، أنه محافظة البلقاء سُجل 1313 حالة طلاق، وفي محافظة الزرقاء سُجل 3277 حالة طلاق.


وفي محافظة مادبا سجل 544 حالة طلاق، وفي إربد 3449 حالة، المفرق 1170 حالة، جرش 441 حالة، عجلون 278 حالة، الكرك 530 حالة، الطفيلة 189 حالة، معان 372 حالة، العقبة 527 حالة طلاق. 

 




 

 


 

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