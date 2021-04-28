عمان .. الانتهاء من أعمال الجزء الواقع أعلى جسر القواسمي

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح حركة السير فوق الجسر القوسي "القواسمي" لحركة السير القادمة من عمان باتجاه طبربور - المحطة ضمن منطقة تقاطع عين غزال وذلك ضمن أعمال مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء الحزمة الثانية اعتبارا من صباح يوم غد الخميس.

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وبينت الوزارة في بيان صحفي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال جسر الباص سريع التردد BRT للجزء الواقع أعلى الجسر القوسي في المنطقة المذكورة سابقا.



الجدير بالذكر أن وزارة الاشغال العامة والإسكان أعلنت بتاريخ 1/3/2021 عن اغلاق حركة السير فوق الجسر القوسي للسير القادم من عمان باتجاه طبربور لغايات استكمال تنفيذ أعمال جسر الباص السريع التردد BRT فوق الجسر.