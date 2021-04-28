الأربعاء 28-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

حملة لزراعة الأشجار المثمرة في العقبة

عمان .. الانتهاء من أعمال الجزء الواقع أعلى جسر القواسمي

المعاني: الحياة ستعود لطبيعتها في 2022

الضمان : الاحد القادم صرف مستحقات تمكين اقتصادي للمتقاعدين

الاوقاف : يوم غد سيصدر بيان هام حول صلاتي العشاء والتراويح في المساجد

تجارة عمّان تدعو الحكومة لإعادة النظر بإجراءاتها

الضمان : خدمة جديدة لدفع المستحقات المالية

دودين : عودة الحظر الشامل يوم الجمعة مرهون بنسبة اشغال اسرة العناية الحثيثة

بيان صادر عن خلية أزمة كورونا يتعلق بالمقترحات التحفيزية

الزراعة النيابية تبحث إجراءات مكافحة الجراد والوضع المائي

الأربعاء، 28-04-2021 10:08 م

ضمن منطقة تقاطع عين غزال

عمان .. الانتهاء من أعمال الجزء الواقع أعلى جسر القواسمي

نح
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح حركة السير فوق الجسر القوسي "القواسمي" لحركة السير القادمة من عمان باتجاه طبربور - المحطة ضمن منطقة تقاطع عين غزال وذلك ضمن أعمال مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء الحزمة الثانية اعتبارا من صباح يوم غد الخميس.

اضافة اعلان

وبينت الوزارة في بيان صحفي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه  أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال جسر الباص سريع التردد BRT للجزء الواقع أعلى الجسر القوسي في المنطقة المذكورة سابقا.


الجدير بالذكر أن وزارة الاشغال العامة والإسكان أعلنت بتاريخ 1/3/2021 عن اغلاق حركة السير فوق الجسر القوسي للسير القادم من عمان باتجاه طبربور لغايات استكمال تنفيذ أعمال جسر الباص السريع التردد BRT فوق الجسر.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6

حملة لزراعة الأشجار المثمرة في العقبة

42021272555143467925

المعاني: الحياة ستعود لطبيعتها في 2022

42021252534597895960

الضمان : الاحد القادم صرف مستحقات تمكين اقتصادي للمتقاعدين

420211211433239444028

الاوقاف : يوم غد سيصدر بيان هام حول صلاتي العشاء والتراويح في المساجد

اجتماع

تجارة عمّان تدعو الحكومة لإعادة النظر بإجراءاتها

الضمان الاجتماعي

الضمان : خدمة جديدة لدفع المستحقات المالية

أخبار متعلقة
eee

السفير الهولندي: الاقتصاد الأردني مرن وأطلقنا برامج لدعم المياه

92020210734663188541

السفارة الأميركية توضح بشأن إرشادات السفر الى الاردن

4202116144542201163515

تطورات الجراد الصحراوي في المملكة

420211915431702040761

جدول توزيع المياه في عمان

10202019112013736457860

ادارة السير تدعو السائقين للتعاون مع افراد الامن العام

1

فرق تفتيش أمانة عمان تنذر 47 منشأة مخالفة