عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

الوكيل الاخباري - عقدت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم السبت، ندوة حول "الفوائد البنكية وأثرها على الأفراد والمؤسسات" ناقشت خلالها ورقة متخصصة أعدها فريقها الاقتصادي.



وقال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل، إن الجماعة تواصل بحث ومناقشة هموم الوطن والمواطن والبحث عن الحلول من خلال التعاون مع أهل الخبرة و الاختصاص، لافتا الى أن الفوائد البنكية مهمة لكل مواطن.



وعرض عضو الفريق الاقتصادي في جماعة عمان لحوارات المستقبل الخبير الاقتصادي حسام عايش، الورقة التي جاء فيها أن أسعار الفائدة باتجاهاتها ونسبتها والمؤثرات فيها وعليها هي من المؤشرات ذات الدلالة على صحة أي اقتصاد وتكلفة الإبقاء على الاستقرار النقدي كمصطلح يستعمل في الأردن كمرادف لبقاء سعر صرف الدينار، مستقرا بربطه بسعر ثابت بالدولار من جهة وهذا بحد ذاته إنجاز كبير يجب الحفاظ عليه.

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