السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه من وزارة التربية والتعليم

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

صادرات اربد تقترب من نصف مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة

رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

مجلس محافظة الطفيلة يبحث سير العمل في عدد من المشروعات

الهواري : الصحة تعمل على تطبيق نظام التطوير المهني

الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

السبت، 08-07-2023 03:59 م

عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

5


الوكيل الاخباري - عقدت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم السبت، ندوة حول "الفوائد البنكية وأثرها على الأفراد والمؤسسات" ناقشت خلالها ورقة متخصصة أعدها فريقها الاقتصادي.

وقال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل، إن الجماعة تواصل بحث ومناقشة هموم الوطن والمواطن والبحث عن الحلول من خلال التعاون مع أهل الخبرة و الاختصاص، لافتا الى أن الفوائد البنكية مهمة لكل مواطن.

وعرض عضو الفريق الاقتصادي في جماعة عمان لحوارات المستقبل الخبير الاقتصادي حسام عايش، الورقة التي جاء فيها أن أسعار الفائدة باتجاهاتها ونسبتها والمؤثرات فيها وعليها هي من المؤشرات ذات الدلالة على صحة أي اقتصاد وتكلفة الإبقاء على الاستقرار النقدي كمصطلح يستعمل في الأردن كمرادف لبقاء سعر صرف الدينار، مستقرا بربطه بسعر ثابت بالدولار من جهة وهذا بحد ذاته إنجاز كبير يجب الحفاظ عليه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1688823366854

بدء معسكر التماسك الاجتماعي في شباب سهل حوران

التربية

تنويه من وزارة التربية والتعليم

720234215017481711044

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

62648693_2453885351340129_8347230216350859264_n

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

aa9aa223-317f-46fb-a484-4bd5d4c0aeb5

عجلون: اختتام دورة الإعلام والمحتوى الرقمي

720236102655570962233

صادرات اربد تقترب من نصف مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي

أخبار متعلقة
4747

الاقتصاد الرقمي: افتتاح فرع جديد لمركز الخدمات الحكومي الشامل قريباً - فيديو

44

ملك بلجيكا يصل المملكة في زيارة عمل

2019_10_28_04_53_01

وفاتان واصابتان اثر انهيار جدار استنادي في عمان

63822184143131084743

‏ نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة

62023395957404315572

بورصة عمّان تُطلق الدليل التعريفي بإدارة علاقات المستثمرين

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

4 إصابات بحادثي تدهور وتصادم على الطرق الخارجية