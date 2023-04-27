عمده بلديه السلط الكبرى يكرم رئيس مجموعه الشركه الاردنيه للطيران

الوكيل الإخباري -

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زار رئيس بلديه السلط الكبرى المهندس عطوفه المهندس محمد الحياري و رئيس نادي السلط الرياضي الثقافي الاجتماعي رئيس مجلس اداره مجموعه الشركه الاردنية للطيران الكابتن محمد الخشمان و قام بتقديم درع بلدية السلط الكبرى تقديراً لجهوده المبذوله بدعم مدينة السلط ونادي السلط الرياضي و مهنئاً بتعينه رئيسا لمجلس امناء نادي السلط الرياضي الثقافي الاجتماعي بالإضافه الى دعمه لشباب وأبناء مدينه السلط وذلك بتمكينهم وتدريبهم و تأمين فرص العمل في مجال الطيران والسياحه، وبدوره قام الكابتن محمد الخشمان بالثناء والشكر على هذا التكريم وعلى زياره عمده مدينه السلط و رئيس نادي السلط وأكد على إستمراره بوقوفه الدائم مع أبناء مدينة السلط ونادي السلط الرياضي