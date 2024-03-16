السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عمليات جراحية نوعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ ٢

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السبت، 16-03-2024 10:27 ص

عمليات جراحية نوعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ ٢

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الوكيل الاخباري - أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٢ في أسبوعها الأول عددٍ من العمليات الجراحية النوعية وسط إقبال الجرحى والمرضي والمصابين على المستشفى لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية. 

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وبين مدير المستشفى، أن الكوادر الطبية تعاملت مع عدد من الحالات الحرجة وقامت بإجراء عدد من العمليات، مثل عمليات جراحة الوجه والفكين، وعمليات إزالة الشظايا، وتثبيت الكسور المعقدة.


وبلغ عدد المراجعين منذ أن باشرت طواقم المستشفى الأردني مهامها (٨٨٢) حالة منها (٥) عمليات جراحية كبرى (٢٥) عملية صغرى. 


يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة / ٢ وصلت إلى أرض المهمة لتقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في الثامن من آذار بعد أن أدت طواقم المستشفى السابق واجبها


 




 

 


 

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