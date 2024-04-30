الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 30-04-2024 03:59 م

فيديو- طرد السفير الألماني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية

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الوكيل الإخباري- طرد طلاب جامعة بيرزيت قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية السفير الألماني لدى إسرائيل رولف باولس الذي كان في زيارة إلى متحف الجامعة.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة طرد السفير الألماني، حيث خرج مهرولاً من حرم الجامعة، ولاحقه حشد من الطلاب الذين رشقوا سيارته بالحجارة.

كما نظم الطلاب وقفة احتجاجية أمام المتحف ضد زيارة السفير، احتجاجاً على مواقف بلاده الداعمة للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، رددوا خلالها هتافات داعمة لغزة والمقاومة.

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