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الثلاثاء، 30-04-2024 03:37 م

"بسبب المصالح السياسية لنتنياهو أبناؤكم في الأسر"... القسام توجه رسالة للإسرائيليين

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الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المصالح السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي السبب في بقاء المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

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وجاء ذلك في رسالة وجهتها كتائب القسام عبر منصة تيليغرام لعائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بعد تصريحات لنتنياهو أكد فيها عزمه مهاجمة مدينة رفح جنوب قطاع غزة سواء تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين أم لم يتم، وأضاف أن "فكرة وقف الحرب قبل تحقيق كافة أهدافها غير واردة".





 




 

 


 

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