عمومية المهندسين تقر تعديلات نظام صندوق التقاعد

الوكيل الاخباري - أقرت الهيئة العامة الاستثنائية لنقابة المهندسين التعديلات التي قدمتها النقابة على نظام صندوق التقاعد، حيث صوّت مع التعديلات ما مجموعه 2274 مهندسا ومهندسة مقابل 1161 صوتوا بـلا.



وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على عملية التصويت المهندس أحمد الغزو نتيجة التصويت على التعديلات، حيث صوت (2274) مهندسا لصالح التعديلات من أصل (3373) مهندسا ومهندسة شاركوا في التصويت.

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وكانت الهيئة العامة لصندوق التقاعد قد ردّت التعديلات في الاجتماع الأول الذي عُقد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قبل أن يذهب مجلس النقابة لدراسة تعديلات جديدة مرضية لجميع الأطراف.



وفور الانتهاء من عملية التصويت، قال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي إنه بإقرار الهيئة العامة للنقابة للتعديلات تكون النقابة قد طوت مرحلة مهمة ومفصلية للسير بإجراءات إقرار التعديلات، ورفعها إلى الجهات الحكومية لإقرارها.



ولفت إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية للإسراع في تنفيذ إجراءات من شأنها أن تسهم في وضع صندوق التقاعد على الطريق الصحيح، إضافة إلى سلسلة الإجراءات التقشفية التي تم إقرارها من قبل مجلس النقابة، وإعادة هيكلة إدارة صندوق التقاعد والسياسة الاستثمارية للصندوق ما يساعد الصندوق على استمرارية الإيفاء بالتزاماته للزملاء المتقاعدين.



وتهدف التعديلات التي أقرتها الهيئة المركزية إلى تحقيق التوازن المالي للصندوق والحفاظ على ديمومته والتزامه بصرف الرواتب التقاعدية للمهندسين والعائلات المستفيدة وإبعاد نقاط ‏التعادل.