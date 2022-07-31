عيادة لتعويض الأعضاء المفقودة في مدينة الحسين الطبية

الوكيل الاخباري- انطلاقا من رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية والتي تدعو إلى الإهتمام وتقديم الخدمات الطبية النوعية للمرضى تقوم مديرية طب الأسنان بتعويض الاعضاء المفقودة كالعين والأنف والاذن باعضاء تجميلية من خلال عيادة الاستعاضات الوجهية مما ينعكس على المرضى إيجاباً حيث يستطيع المريض الإندماج والتعايش مع الآخرين في المجتمع بصورة طبيعية.

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كما وتقوم دائرة الاسنان بمعالجة المرضى في كافة التخصصات السنية، وتعتبر الرائدة في هذا المجال على مستوى المملكة.



يشار الى أن عيادة الاستعاضات الوجهية تجري عمليات نوعية، وتكلل والحمدالله بالنجاح.

