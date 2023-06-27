الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

الملك يهنىء الشعب الأردني بعيد الأضحى المبارك

وفاة فنان شهير يفجع الوسط الفني اللبناني - صورة

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

بدء نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة

تسجيل 287 إصابة بإجهاد حراري بين الحجاج في عرفات

متحف الأطفال يعلن برنامج الاحتفال بعيد الأضحى مع زواره

وفاة حاج مصري على صعيد عرفات أثناء تأديته فريضة الحج

بيان سعودي بشأن حجاج هذا العام

كييف: جميع الأسس متوافرة للانضمام إلى حلف الناتو

بلدية جرش تعد خطة شاملة لاستقبال عيد الأضحى

الثلاثاء، 27-06-2023 06:09 م

عيد ميلاد ولي العهد يصادف غداً

4202316124039749336585


الوكيل الاخباري - يصادف يوم غد الأربعاء العيد التاسع والعشرون لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، النجل الأكبر لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، والسليل الثاني والأربعون لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

وُلدَ سمو ولي العهد في مدينة عمان في التاسع عشر من شهر محرم عام 1415 هجري، الموافق للثامن والعشرين من حزيران عام 1994 ميلادي.

وصدرت الإرادة الملكية السامية باختيار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولياً للعهد في التاسع من شهر رجب عام 1430 هجري، الموافق للثاني من شهر تموز عام 2009 ميلادي، وعين سموه نائباً لجلالة الملك عدة مرات.

تخرج سموه من الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست" ببريطانيا في عام 2017، التي تخرج منها والده جلالة الملك عبدالله الثاني، وجده المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

وكان سموه تخرج عام 2016 من جامعة "جورج تاون"، بتخصص التاريخ الدولي، فيما أنهى دراسته الثانوية من مدرسة "كينغز أكاديمي"، بمأدبا عام 2012.

وعقد سموه قرانه على سمو الأميرة رجوة الحسين في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي.

ويحمل سموه رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ويشغل حالياً وظيفة مساعد قائد سرية دبابات في كتيبة المدرعات/2 الملكية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملك

الملك يهنىء الشعب الأردني بعيد الأضحى المبارك

4202325131036870600151

متحف الأطفال يعلن برنامج الاحتفال بعيد الأضحى مع زواره

5

بلدية جرش تعد خطة شاملة لاستقبال عيد الأضحى

1

بلدية الموقر تحدد أماكن بيع الأضاحي

5202329211459122713874

حسم الجدل حول اصدار عفو عام بالاردن

صصص

اعتداء على طبيب في مستشفى حكومي

أخبار متعلقة
ww

الملكة رانيا والملكة ليتيزيا تزوران ورش تدريب في مجال المحافظة على التراث الاسباني

w

الملكة تحضر الحفل الخيري لمؤسسة الحسين للسرطان

الملك غاضب

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

620233183945569113950

الديوان الملكي ينشر لقطات جديدة من زفاف ولي العهد

1

وزيرة التنمية تطلق فعالية الصحة قول وفعل بالعقبة

77

الملك والملكة يصلان إلى قصر زهران العامر