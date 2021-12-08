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الأربعاء، 08-12-2021 04:25 م

غبار كثيف على الطريق الصحراوي والأمن يحذّّر

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الوكيل الإخباري- شهدت محافظات في جنوب الأردن، بعد ساعات ظهر اليوم الأربعاء، موجة غبار كانت أبرزها تلك على الطريق الصحراوي وعلى طريق الطفيلة الحسا.

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وحذرت إدارة الدوريات الخارجية السائقين ومرتادي الطريق من تدني مستوى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار، مشيرة إلى أن مستوى الغبار يتغير بين الحين والآخر حسب شدة الرياح.


وقالت: "يستوجب ذلك اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في أثناء التنقل، دورياتنا منتشرة في مواقعها لتقديم المساعدة والدلالة والإرشاد.

 

ولفتت إلى أن طريق عنيزة/ مثلث الجفر يشهد حاليا رياحا شديدة، مثيرة للغبار ومدى الرؤية واضح، أيضا منطقة السلطاني تشهد غبارا كثيفا ومدى الرؤية واضح.


ونوهت إلى أنه يمكن الاستفسار عن حالة الطريق قبل سلوكها بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد إن دعت الحاجة أو الاتصال على أرقام إدارة الدوريات الخارجية.

 


 

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