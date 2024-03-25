الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال يخلي باحاته

صندوق النقد الدولي يذكر أوكرانيا بضرورة سداد ديونها

انخفاض 20 قرشاً على سعر الباذنجان في السوق المركزي

هيئة البث الإسرائيلية: لا خيار لنا سوى دخول رفح

غوتيريش: الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة

قتلى ودمار جراء زلزال مدمر في بابوا غينيا الجديدة

الطاقة النيابية تناقش معدل قانون الطاقة المتجددة

27 شهيدا في قصف إسرائيلي بخان يونس ودير البلح

القضاء الروسي يصدر حكما أوليا على منفذي هجوم "كروكوس"

حكم الاستدانة لعمل العزائم الرمضانية .. الإفتاء الأردنية توضح

الإثنين، 25-03-2024 10:13 ص

غوتيريش: الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة

1 (1)


الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأردن موطن لـ 2.4 مليون لاجئ فلسطيني وهو العدد الأكبر في المنطقة.

اضافة اعلان

 

وأضاف غوتيريش، خلال زيارته لمدرسة إناث مخيم عمّان الإعدادية في الوحدات، أن عدد العاملين من الأونروا الذين استشهدوا خلال الحرب في غزة بلغ 171 شهيدا، مؤكدا أنه أكبر عدد من المفقودين بين موظفي الأمم المتحدة في تاريخها.

ونوه أن الأونروا تقوم بعمل استثنائي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين مشيراً إلى أن الاحداث الأخيرة بغزة غير المقبولة.


وتابع" أنا مصمم على استمرار عمل الأونروا وتعزيز عملها وعلينا أن نسعى للحفاظ على خدماتها وعلينا أن نسعى جاهدين للحفاظ على تدفق الخدمات الفريدة من نوعها التي تقدمها الأونروا".


وأكد أن الأونروا تقوم بعمل استثنائي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، قائلاً "في عالم مظلم فإن الأونروا هي بصيص النور الوحيد للملايين من الناس".


وختم " أنا في زيارة تضامنية خلال شهر رمضان إلى الأردن للقاء لاجئي فلسطين".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420231685326751023367

انخفاض 20 قرشاً على سعر الباذنجان في السوق المركزي

ططططط

حكم الاستدانة لعمل العزائم الرمضانية .. الإفتاء الأردنية توضح

01

3 آلاف عداد خاص و63 محطة شحن للسيارات الكهربائية

الصفدي 2

وزير الخارجية يلتقي اليوم الأمين العام للأمم المتحدة

عمل2

للأردنيين الباحثين عن فرص عمل والمدعوين لوظائف حكومية

رئاسة

صدور معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات

أخبار متعلقة
1708862285903

كنعان: نذكّر في يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني بتضحيات أصحاب كلمة الحق

1_news_1699192230

مفتي المملكة يبحث مع وفد اندونيسي التعاون الثنائي

cc129b82-afe6-4edf-afd5-e0a0ba0be3a0-750x430

انطلاق أعمال منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي

2202425102527566718925

الصفدي: مستمرون بالضغط لإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى غزة

0

الشريدة: تأخر بإنجاز 19 أولوية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

82022712164379952837

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا - أسماء