غوتيريش: الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة

الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأردن موطن لـ 2.4 مليون لاجئ فلسطيني وهو العدد الأكبر في المنطقة.

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وأضاف غوتيريش، خلال زيارته لمدرسة إناث مخيم عمّان الإعدادية في الوحدات، أن عدد العاملين من الأونروا الذين استشهدوا خلال الحرب في غزة بلغ 171 شهيدا، مؤكدا أنه أكبر عدد من المفقودين بين موظفي الأمم المتحدة في تاريخها.





ونوه أن الأونروا تقوم بعمل استثنائي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين مشيراً إلى أن الاحداث الأخيرة بغزة غير المقبولة.



وتابع" أنا مصمم على استمرار عمل الأونروا وتعزيز عملها وعلينا أن نسعى للحفاظ على خدماتها وعلينا أن نسعى جاهدين للحفاظ على تدفق الخدمات الفريدة من نوعها التي تقدمها الأونروا".



وأكد أن الأونروا تقوم بعمل استثنائي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، قائلاً "في عالم مظلم فإن الأونروا هي بصيص النور الوحيد للملايين من الناس".



وختم " أنا في زيارة تضامنية خلال شهر رمضان إلى الأردن للقاء لاجئي فلسطين".

