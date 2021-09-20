فاجعتان لأردنيين مغتربين تشعلان مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد بفاجعتين إثر وفاة أردنيين اثنين مغتربين بحادثتين متفرقتين أولهما في إيطاليا والآخرى في روسيا .

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وفاة طبيب في إيطاليا

فقد أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول، وفاة طبيب أردني ستيني في إيطاليا (أنقر هنا) .

وقال أبو الفول خلال تصريحات سابقة لـ "الوكيل الاخباري" إن الوزارة تبلغت بوفاة طبيب أردني في نابولي ، مبينا أن مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في روما تتابع نقل جثمان المتوفي.



وفاة طالب أردني في روسيا

كما توفي طالب أردني في كلية طب الأسنان إثر تعرضه لحادث سير مؤسف في روسيا .



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في وقت سابق أن الوزارة وبالتنسيق مع السفارة الأردنية هناك ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمانه من هناك الى المملكة بناء على رغبة ذويه ( أنقر هنا ) .