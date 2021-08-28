الحكومة تعلن عن خطط وقرارات قادمة

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الوكيل الاخباري - تفقد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، السبت، بلديات محافظة العقبة، وذلك ضمن سلسة جولات ميدانية على مختلف بلديات المملكة.

وقال كريشان، إن هذه الزيارات تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالمتابعة الميدانية، والتواصل مع المواطنين على أرض الواقع لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه بلديات المملكة والوقوف على أبرز المشاكل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكداً أهمية دور البلديات في خدمة المجتمع باعتبارها اللبنة الأولى للديمقراطية، إضافة إلى دورها السياسي والتنموي، إلى جانب الخدمي.

وفيما يتعلق بمشاكل التنظيم، أكد أن الوزارة تعكف على إعداد مخطط شمولي لجميع مناطق المملكة، مما سيكون له دور كبير في حل المشاكل المتعلقة بالتنظيم والتعدي على الرقعة الزراعية التي بدأت تتقلص في الآونة الأخيرة على حساب العمران والمنشآت الصناعية، مؤكداً أهمية عدم تفتيت ملكية الأراضي على حساب القطاعات الأخرى.

وأشار كريشان إلى أن حل مشكلة البطالة تحتاج إلى تشاركية من خلال إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، خاصةً في البلديات، مضيفا أنه سيجري العمل على تعيين عمال الوطن من أبناء المحافظات، شريطة أن يخضعوا للتجربة في العمل للتأكد من رغبتهم وقدرتهم على العمل في هذا المجال، مع تثبيت العمال بمسمياتهم الوظيفية، وتحسين الأوضاع المعيشية لعمال الوطن العاملين.

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