انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في المملكة ، إلى 12 ألفا و140 حالة حتى صباح اليوم الاحد.ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و368 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 حالات وفاة أمس السبت.وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 794 ألفا و350 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 38 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 771 ألفا و842 حالة شفاء.