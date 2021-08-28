السبت 28-08-2021
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السبت، 28-08-2021 01:53 م

شركس : ندعو المواطنين لتجاهل شائعات مناهضي التطعيم

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الوكيل الاخباري - اكد مساعد الامين العام لشؤون الرعاية الصحية الدكتور غازي شركس ان المرحلة الرابعة من فتح القطاعات والتي ستبدأ يوم الاربعاء المقبل لاتراجع عنها مشيرا الى ان الوضع الوبائي بالمملكة مريح بالمرحلة الحالية .

واضاف شركس في تصريحات صحفية ان الوزارة تسعى لزيادة اعداد المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو التطعيم كونه الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الوباء وتخفيف اثاره مشيرا الى ان اللقاحات التي تعطى بالاردن امنة و لم تسجل اية اثار جانبية خطيرة حتى الان .

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