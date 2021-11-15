الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير العمل يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إربد : اختتام فعاليات مهرجان الوفاء للوطن

حقيقة إجبار جورج قرداحي على الاستقالة

تنويه من وزارة التربية لأبناء المعلمين المستفيدين من المكرمة الملكية

الخصاونة يشدد على ضرورة العمل وفق التنسيق الثنائي ما بين النواب والحكومة

الكرك: محاضرة حول إنجازات الحسين بن طلال

قرار من وزارة التربية بشأن مكرمة أبناء المعلمين

ولي العهد: بمعية سيدنا

الإثنين، 15-11-2021 04:53 م

الكرك: محاضرة حول إنجازات الحسين بن طلال

7a421538-35c3-4ef7-a5c0-e56f60b04395


الوكيل الاخحباري- نفذ مركز شابات راكين، التابع لمديرية شباب الكرك، اليوم الاثنين، محاضرة حول "إنجازات الراحل المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال".

اضافة اعلان


وقالت رئيسة المركز، هيام الجعافرة، إن الحديث عن المغفور له الحسين بن طلال لا يمكن أن يكون عابراً لأنه كان مثالاً لتقارب الشعب مع حاكمه، فدخل قلوب جميع الأردنيين والعالم أجمع، من خلال حنكته وإنجازاته الوطنية والعربية، كتعريب قيادة الجيش، ليصبح جيشاً عربياً يدافع عن الأردن وفلسطين.


وأكدت أن الحديث عن الحسين حديث فخر واعتزاز لأنه استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة، وأن يضع الأردن على خارطة العالم كدولة مهمة وذات سيادة قوية، بالرغم من جميع العقبات والظروف الصعبة المحيطة بالأردن.


وتحدثت الناشطة الشبابية، فاطمة الشمايلة، عن أهم إنجازات الراحل الكبير الحسين بن طلال في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية، مؤكدة دوره في بناء بنية تحتية اقتصادية وصناعية لتكمل وتعزز التقدم الذي أراد أن يحققه لشعبه خلال عقد الستينات من القرن العشرين.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

وزير العمل يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

كورونا الوكيل

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

11202114194323407168527

إربد : اختتام فعاليات مهرجان الوفاء للوطن

التربية والتعليم

تنويه من وزارة التربية لأبناء المعلمين المستفيدين من المكرمة الملكية

720216114115398933740

الخصاونة يشدد على ضرورة العمل وفق التنسيق الثنائي ما بين النواب والحكومة

أخبار متعلقة
17022f04-8ad8-4b39-b009-17d1977f4a28

اعلان صادر عن مديرية اشغال الكرك

2018_6_24_17_48_18_183

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك الأسبوع المقبل

e

تنظيم يوم ثقافي بالكرك

112021817525949860563

الامن العام : مشاجرة في الكرك

2018_6_24_17_48_18_183

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا

مديرية الامن العام

الأمن : القبض على مطلوب خطير بحقه 88 طلباً