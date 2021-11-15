الكرك: محاضرة حول إنجازات الحسين بن طلال

الوكيل الاخحباري- نفذ مركز شابات راكين، التابع لمديرية شباب الكرك، اليوم الاثنين، محاضرة حول "إنجازات الراحل المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال".

اضافة اعلان



وقالت رئيسة المركز، هيام الجعافرة، إن الحديث عن المغفور له الحسين بن طلال لا يمكن أن يكون عابراً لأنه كان مثالاً لتقارب الشعب مع حاكمه، فدخل قلوب جميع الأردنيين والعالم أجمع، من خلال حنكته وإنجازاته الوطنية والعربية، كتعريب قيادة الجيش، ليصبح جيشاً عربياً يدافع عن الأردن وفلسطين.



وأكدت أن الحديث عن الحسين حديث فخر واعتزاز لأنه استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة، وأن يضع الأردن على خارطة العالم كدولة مهمة وذات سيادة قوية، بالرغم من جميع العقبات والظروف الصعبة المحيطة بالأردن.



وتحدثت الناشطة الشبابية، فاطمة الشمايلة، عن أهم إنجازات الراحل الكبير الحسين بن طلال في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية، مؤكدة دوره في بناء بنية تحتية اقتصادية وصناعية لتكمل وتعزز التقدم الذي أراد أن يحققه لشعبه خلال عقد الستينات من القرن العشرين.