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الأربعاء، 22-02-2023 05:38 م

فاعليات في عجلون : اللقاء الملكي بمجالس المحافظات خارطة طريق للإصلاح والبناء

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس وأعضاء من مجلس محافظة عجلون، ورؤساء البلديات في المحافظة، أن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني برؤساء مجالس المحافظات والبلديات هو خارطة طريق للمضي بمسيرة الإصلاح والبناء.

وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إن لقاء الملك بمجالس المحافظات والبلديات يؤكد حرص جلالته المستمر على تحفيز العمل والإنجاز والأدوار الملقاة على عاتقنا للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى دعم جلالته لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

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